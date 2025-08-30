Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области 18-летний парень обвиняется в убийстве приятеля. Происшествие случилось 26 августа 2025 года в Белокалитвинском районе.По версии следствия, в тот день 18-летний обвиняемый выпивал с приятелем в гараже в поселке Сосны. Между ними произошел конфликт. Парень схватил нож и вонзил его в горло 32-летнему мужчине. После он нанес еще несколько ударов, пока жертва не перестала сопротивляться.Парень решил выйти сухим из воды и избавиться от улик. Он позвонил приятелю и попросил выручить его. Они вместе вывезли тело в безлюдное место, где и закопали. А гараж, где произошло убийство, был подожжен.- В ходе проведения следственных действий фигурант признал свою вину. На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.Против обвиняемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.