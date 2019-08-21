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В Ростовской области мужчина подозревается в убийстве зятя

В Ростовской области мужчина подозревается в убийстве зятя
Фото: pbs.twimg.com

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 68-летнего жителя Миллерово. Мужчина подозревается в убийстве своего зятя.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 23 августа. Подозреваемый, поссорившись со своим родственником, расправился с ним самодельным ножом.
- Мужчина нанёс множественные резаные и рубленые ранения своему зятю, от которых он скончался на месте происшествия, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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