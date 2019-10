В питерском музее-квартире Коли Васина открылась выставка ростовского художника



В октябре поклонники группы The Beatles отмечают сразу два знаменательных события: день рождения Джона Леннона и 50-летие со дня выхода альбома Abbey Road. В Санкт-Петербурге эти даты отпраздновали открытием второй битловской улицы. Название взяли из последнего совместного сборника ливерпульской четвёрки и добавили к нему немного «русскости» - получилось Abbey RoadЪ.







Ростовский художник и битломан Виталий Щербак не мог пропустить такое мероприятие и, собрав свои картины, которые до этого находились в Воронежском музее, отправился в Санкт-Петербург. В декабре 2018 года он представил выставку «Битлз-погружение», приуроченную к 50-летию мультфильма «Жёлтая подводная лодка». Все 13 произведений — обложки альбомов The Beatles, выполненные в стиле анимационной картины, героями которой выступают сами битлы.







В Санкт-Петербурге Виталия с распростёртыми объятиями встретили местные поклонники группы. Их «место силы» - крупнейший в стране музей «битлов» Коли Васина. Он был писателем и коллекционером, всю жизнь собиравшим артефакты, связанные с музыкантами, - пластинки, личные вещи, гитары, автографы. Все рок-н-ролльные группировки Питера знали его.





Коля Васин в своём музее



Известные музыканты — Гребенщиков, Кинчев, Ильченко — приходили провести время в его «храме The Beatles». Год назад, в августе 2018-го, Васин покончил жизнь самоубийством. Сообщалось о некой предсмертной записке, в которой была строчка о «невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона».



В его небольшой квартире, из каждого угла которой выглядывают лица Пола, Джона, Ринго и Джорджа, теперь представлены картины Виталия Щербака.







Открытие улицы Abbey RoadЪ состоялось 5 октября. Виталий был в числе тех, кто перерезал красную ленту. Рядом с ним стоял и Олег Гаркуша, фронтмен группы «АукцЫион». Музыкант предложил художнику провести мастер-класс в его арт-центре «Гаркундель». Идея — организовать квартирник для рок-музыкантов, только не с нотами и гитарами, а с кистями и холстами.