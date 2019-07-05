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Ростовский художник откроет выставку «Пинк Флойд. Обратная сторона «Стены»

Ростовский художник откроет выставку «Пинк Флойд. Обратная сторона «Стены»
В донской столице художник Виталий Щербак открывает выставку «Пинк Флойд. Обратная сторона «Стены». Арт-экспозиция будет действовать с 12 по 29 июля в Ростовском областном музее изобразительных искусств.

Выставка приурочена к 40-летию выхода нашумевшего альбома The WALL группы Pink Floyd. Творчество Виталия вышло далеко за пределы привычного холста — манекены, оружие, копии военной техники заставят посетителя проникнуть в самые тёмные глубины человеческого сознания. Тема, пронизывающая инсталляцию, - война, фашизм, их ужасы и разрушительная сила. Все работы экспозиции выполнены в стиле «нуар» - направлении, характерном для периода Второй мировой войны.

Альбом The WALL увидел свет в 1979 году. Его автором стал лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Уникальность альбома заключается в его концептуальности — все песни связаны общей идеей. Главный герой Пинк переживает настоящий душевный упадок, сталкиваясь с жуткими реалиями: потеря отца во время войны, травля в школе, неудачный брак. В 1982 году режиссёр Алан Паркер выпустил киноверсию альбома.

Выставка Виталия Щербака будет работать каждый день, кроме вторника, с 10 до 18 часов. Адрес: проспект Чехова, 60.

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