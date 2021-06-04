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Ростовский художник Юрий Герасимов умер от COVID-19

Ростовский художник Юрий Герасимов умер от COVID-19


Донской художник Юрий Герасимов умер от коронавируса. Ростовский портретист скончался ещё 3 июня, однако известно об этом стало только 8-го числа.

Многие могут помнить Юрия по серии картин «Летописи Ростова-на-Дону в лицах». Портреты из этой серии - это изображения чиновников города и области, в их числе и Василий Голубев.

Коронавирусом художник заразился в конце мая и буквально через пару дней скоропостижно скончался. 5 июня заслуженного художника России и Дона похоронили в Ростове на Северном кладбище.

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