Ростовский художник Юрий Герасимов умер от COVID-19

Донской художник Юрий Герасимов умер от коронавируса. Ростовский портретист скончался ещё 3 июня, однако известно об этом стало только 8-го числа.Многие могут помнить Юрия по серии картин «Летописи Ростова-на-Дону в лицах». Портреты из этой серии - это изображения чиновников города и области, в их числе и Василий Голубев.Коронавирусом художник заразился в конце мая и буквально через пару дней скоропостижно скончался. 5 июня заслуженного художника России и Дона похоронили в Ростове на Северном кладбище.