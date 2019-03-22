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На 82-м году жизни умер известный ростовский художник Виталий Коробов

На 82-м году жизни умер известный ростовский художник Виталий Коробов
Известный ростовский художник Виталий Коробов умер, не дожив несколько недель до своего 82-го дня рождения. Сообщение о трагедии появилось на странице донского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в социальной сети «Фейсбук».

Коробов признан заслуженным мастером пейзажа и портрета. Он родился в донской столице 10 апреля 1937 года. В Ростове он с отличием окончил училище Грекова. Затем поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры.

В музеях Ростова и области постоянно находятся его работы. Из них 50 — в областном музее изобразительных искусств. Помимо прочего, Виталий писал учебные пособия. Ему принадлежит авторство изданий «Колорит в живописи» и «Карандашный рисунок в работе над пейзажем».

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