На 82-м году жизни умер известный ростовский художник Виталий Коробов



Известный ростовский художник Виталий Коробов умер, не дожив несколько недель до своего 82-го дня рождения. Сообщение о трагедии появилось на странице донского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в социальной сети «Фейсбук».



Коробов признан заслуженным мастером пейзажа и портрета. Он родился в донской столице 10 апреля 1937 года. В Ростове он с отличием окончил училище Грекова. Затем поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры.



В музеях Ростова и области постоянно находятся его работы. Из них 50 — в областном музее изобразительных искусств. Помимо прочего, Виталий писал учебные пособия. Ему принадлежит авторство изданий «Колорит в живописи» и «Карандашный рисунок в работе над пейзажем».