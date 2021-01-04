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Ушел из жизни известный ростовский художник

Ушел из жизни известный ростовский художник
Знаменитый ростовский художник Калуст Даглдиян умер в возрасте 74 лет. Дончанин скончался 7 января.

Калуст Тигранович получал образование в Ростовском художественному училище имени Грекова и в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной с 1970-го до 1977 года. Он работал доцентом кафедры «Изобразительное искусство» ДГТУ и кафедры «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» факультета изобразительного искусства Педагогического института ЮФУ. Свою жизнь художник посвятил искусству и преподаванию, написав десятки картин на различную тематику.

Причина смерти уроженца Чалтыря пока не известна. Его похоронят в родном селе 9 января.

Фото: chaltyr_reclama

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