Ушел из жизни известный ростовский художник

Знаменитый ростовский художник Калуст Даглдиян умер в возрасте 74 лет. Дончанин скончался 7 января.Калуст Тигранович получал образование в Ростовском художественному училище имени Грекова и в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной с 1970-го до 1977 года. Он работал доцентом кафедры «Изобразительное искусство» ДГТУ и кафедры «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» факультета изобразительного искусства Педагогического института ЮФУ. Свою жизнь художник посвятил искусству и преподаванию, написав десятки картин на различную тематику.Причина смерти уроженца Чалтыря пока не известна. Его похоронят в родном селе 9 января.Фото: chaltyr_reclama