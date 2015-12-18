В Ростове мужчина обманул знакомую на 30 тыс.руб.

В Ростове 25-летний житель Новочеркасска обманул свою знакомую на 30 тыс.руб.
Молодой человек рассказал девушке, что ее золотая цепочка поддельная и он может обменять её на настоящую. Однако после того как ростовчанка отдала изделие, знакомый перестал выходить на связь. Тогда девушка обратилась в полицию. - Полицейские задержали подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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