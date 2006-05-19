Из Ростова в Новороссийск начали курсировать «Ласточки»



Из Ростова в Новороссийск теперь можно добраться за 6 часов. 3 января на направлении «Ростов – Новороссийск» начинали курсировать «Ласточки».



Направление открыто на основе уже существующего «Ростов – Краснодар». Маршрут одной из двух пар «Ласточек» продлили до Новороссийска.



Из Ростова поезда будут отправляться в 07:02, из Новороссийска - в 15:45. Время в пути составит 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут – в обратном, сообщают в СКЖД.



Утренняя «Ласточка» будет идти от донской столицы до Краснодара согласно действующему расписанию, а из Краснодара поезд будет отправляться в 10:21 и прибывать в Новороссийск в 12:40. На обратном направлении от Краснодара до Новороссийска были введены несколько остановок - Ильская, Крымская и Тоннельная.



По такому графику «Ласточки» от Ростова до Новороссийска будут курсировать до конца апреля.

