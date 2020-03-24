Из Таганрога в Краснодар и Новороссийск начнёт ходить «Ласточка»



Из Таганрога в направлении Краснодарского края начнёт ходить «Ласточка». Об этом 25 марта сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.



Новый поезд свяжет Таганрог с Краснодаром и Новороссийском уже 1 апреля. С этого времени продлят маршрут «Ласточки» сообщением Ростов-Главный — Краснодар-1 — Новороссийск. Теперь его станцией отправления будет «Таганрог-2». Состав станет отходить в 5:32, затем в 5:43-5:50 он остановится на «Таганрог-1», ещё через час будет в Ростове-на-Дону. Далее он пойдёт по пути следования. Прибытие в Новороссийск — в 12:51. Время в пути составит чуть больше семи часов.



В обратном направлении «Ласточка» отойдёт в 16:55 и пойдёт до Батайска согласно действующему расписанию. В Ростове поезд будет в 22:10-22:24, на станции «Таганрог-1» - в 23:15. Прибытие на конечную запланировано в 23:28. Время в пути составит шесть с половиной часов.



Продажа билетов на «Ласточку» сообщением Таганрог — Краснодар — Новороссийск уже открыта.



Напомним, также с 1 апреля начнёт курсировать «Ласточка» между Ростовом-на-Дону и Анапой.