Экс-тренер московского «Спартака» стал наставником «Ростова»



Фото: Rostov.kp.ru



Бывший наставник московского «Спартака» 48-летний Валерий Карпин назначен на должность тренера футбольного клуба «Ростов». Контракт со специалистом подписан на 2,5 года.



На этом посту Карпин заменит Леонида Кучука, который работал с желто-синими с июня по декабрь 2017 года после ухода Курбана Бердыева. По словам президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца, на должность главного тренера было два претендента. Но Дмитрий Кириченко во время не предоставил планы по дальнейшему развитию команды.

- Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой, - пояснил Арутюнянц. - В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики.



Встречи же с Карпиным проводили неоднократно. Руководство клуба вело с потенциальным тренером переговоры по6-7 часов.

- Нам было важно понять его видение футбола, кто входит в тренерский штаб (у Карпина он полностью состоит из испанских специалистов, работавших в «Реале Сосьедад», «Депортиво», «Эспаньоле»), узнать его взгляд на тактику, план подготовки команды, по каким схемам он собирается играть, его мнение по текущему составу и по необходимому усилению, - добавил президента ФК «Ростов».



Валерий Карпин - советский и российский футболист, заслуженный мастер спорта России. С 1992 по 2003 годы выступал за сборную России, проведя 72 игры и забив 17 голов. С 2010 по 2012 год был главным тренером московского «Спартака».