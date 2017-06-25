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Ростовский аэропорт продолжил работу в штатном режиме после эвакуации

Ростовский аэропорт продолжил работу в штатном режиме после эвакуации

Ростовский аэропорт продолжил работу в штатном режиме после эвакуации. В настоящее время все задержанные рейсы готовятся к вылету.
- В 12.40 аэропорт продолжил работу в штатном режиме, - сообщил источник Rostov.ru.

Как сообщалось ранее, в линейный отдел внутренних дел на транспорте в 10:50 поступило сообщение о том, что в здании аэропорта находится взрывное устройство. Прибывшие сотрудники полиции эвакуировали персонал и пассажиров, людей отвели на безопасное расстояние.

Прибывшие взрывотехники и кинологи с собаками проверили здание аэропорта и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было.

Отметим, на вылет были задержаны три рейса – два в Москву и один в Анталью.

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