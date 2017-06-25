Ростовский аэропорт продолжил работу в штатном режиме после эвакуации





Ростовский аэропорт продолжил работу в штатном режиме после эвакуации. В настоящее время все задержанные рейсы готовятся к вылету.

- В 12.40 аэропорт продолжил работу в штатном режиме, - сообщил источник Rostov.ru.



Как сообщалось ранее, в линейный отдел внутренних дел на транспорте в 10:50 поступило сообщение о том, что в здании аэропорта находится взрывное устройство. Прибывшие сотрудники полиции эвакуировали персонал и пассажиров, людей отвели на безопасное расстояние.



Прибывшие взрывотехники и кинологи с собаками проверили здание аэропорта и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было.



Отметим, на вылет были задержаны три рейса – два в Москву и один в Анталью.