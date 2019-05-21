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Аэропорт Платов возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Платов возобновил работу в штатном режиме
Ростовский аэропорт Платов вернулся к работе в штатном режиме после утреннего ЧП. Оперативные службы закончили свою работу и пассажиры смогли вернуться в здание.

Как стало известно, около 11 утра в аэропорт поступило сообщение об угрозе взрыва. Персонал и пассажиров в экстренном порядке попросили покинуть помещение. Всего эвакуировали 150 пассажиров и 70 человек персонала.

На месте работала кинологическая служба, дежурили несколько бригад скорой помощи, спасатели и взрывотехники. Сообщение оказалось ложным. Никаких взрывоопасных предметов или веществ в здании и на прилегающей территории обнаружено не было.
Из-за инцидента пришлось отложить два рейса: в Тбилиси и в Москву.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность человека, сообщившего о заминировании. Добавим, что ложное сообщение о террористической угрозе уголовно наказуемо. Преступление карается штрафом до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

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