20-летней девушке, впавшей в кому после страшного ДТП под Ростовом, нужна помощь в лечении



В Ростовской области волонтеры просят помочь девушке, впавшей в кому после страшной аварии под Ростовом. 20-летняя жительница Константиновска находится в тяжелом состоянии в больнице города Аксая.



Валентину Белых любят и знают в своем городе. Она волонтер и активный участник многих городских мероприятий. Осенью Валя была ведущей официальной части праздника в честь Дня города. 18 января студентке 1 курса ЮФУ исполнится 21 год. Знакомые Валентины надеются, что к своему дню рождения она придет в себя. На данный момент девушка находится в коме, у неё перелом четырех ребер и черепно-мозговая травма.



Валентина работает в детском саду. В 2016 году поступила в ЮФУ на логопеда, до этого окончила Константиновский педколледж с «красным» дипломом. Знакомые Вали обращаются ко всем с просьбой помочь девушке. Все желающие могут перечислить любую сумму на счет бабушки Валентины - Сизеновой Валентины Павловны 6390 0252 9018 9794 02.



Напомним, страшное ДТП произошло под Ростовом, рано утром 12 января на 1 километре трассы Ростов-Волгодонск. По данным ГИБДД, водитель «Рено Логан» при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗель и микроавтобусом «Форд Транзит». В момент аварии в микроавтобусе было семь пассажиров. В результате страшного ДТП пострадали все, кто находился в «Рено Логан». Два человека погибли на месте происшествия, а одну девушку, по словам знакомых, не довезли до больницы. Выжившие парень и девушка находятся в тяжелом состоянии.