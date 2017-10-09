В Ростове 30-летняя девушка отравилась обезболивающими, пытаясь успокоить зубную боль



В Ростове 30-летняя девушка отравилась обезболивающими, пытаясь успокоить зубную боль. Инцидент произошел вечером 10 октября в квартире на улице Ленина.



По информации источника Rostov.ru, Марию У. весь день мучила сильная зубная боль. Девушка решила хоть как-то облегчить свои страдания и приняла несколько таблеток обезболивающего. Препараты не помогли, и ростовчанка выпила еще горсть медикаментов. Через какое-то время Маше стало плохо. У девушки начались кишечные колики, и закружилась голова. Горожанка вызвала себе скорую помощь.



- С диагнозом «острое отравление препаратами» пациентку доставили в больницу, - рассказал источник издания. – Ей сделали промывание желудка и назначили курс лечения.