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ЖФК «Ростов» уступил «Зениту» со счетом 3:0

ЖФК «Ростов» уступил «Зениту» со счетом 3:0
Матч с одним из лидеров российского женского футбола у дончанок не получился – подопечные Натальи Карасёвой проиграли «Зениту» по всем статьям.

В дебюте гостьи предсказуемо отдали инициативу и больше стремились играть от обороны. Такая тактика больше получаса приносила результат – северянки с большим трудом справлялись с защитой гостей. Но на 34-й минуте «Зенит» открыл-таки счёт. Красивым ударом под перекладину отметилась Анастасия Шуппо.

Во второй части игры «Ростов» играл уже более открыты – вынуждал счёт. Некоторая опасность у ворот сине-бело-голубых была, но на гол ростовчанки явно не наиграли. А вот «Зенит» развил свой успех. На 77-й минуте гол забила Екатерина Пантюхина, а в добавленное время Лина Якупова поставила победную точку. Итог – 0:3, крупное поражение ЖФК «Ростов».

В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги ростовчанки идут на 6 месте из 10. По-прежнему у жёлто-синих большие проблемы с нападением – только 4 гола за 11 матчей.

Очередная игра намечена на 28 июня. В этот день ЖФК «Ростов» примет дома «Рязань-ВДВ».

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