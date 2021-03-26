ЖФК «Ростов» уступил «Локомотиву»

Матч третьего тура чемпионата России среди клубов Суперлиги сложился для подшефных Натальи Карасёвой сложно. Ростовчанки всухую проиграли одному из лидеров турнира и вновь не смогли хотя бы раз поразить ворота соперника.В первой фазе игры «Ростов» выглядел хорошо, однако уже в середине первой части игры красно-зелёные завладели ощутимым территориальным преимуществом. На 22-й минуте гости открыли счёт. Нелли Коровкина после простецкого паса из глубины одним касанием направила игровой снаряд в сетку ворот жёлто-синих, 0:1. Через несколько минут «Локомотив» забил и второй. Гол получился курьёзным – цели достиг лёгкий навес в штрафную, после которого мяч скользнул в ворота от рук вратаря, 0:2.В начале второго тайма «железнодорожницы» быстро забили третий мяч (вновь Коровкина), после чего об интриге уже не было и речи. За десять минут до финальной сирены «Ростов» пропустил ещё. Итог – крупное поражение ростовчанок, 0:4.В остальных играх третьего тура «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл на выезде «Чертаново» (Москва) 3:1, «Звезда-2005» (Пермь) взяла верх над «Рубином» (Казань) 1:0, «Енисей» (Красноярск) превзошёл «Рязань-ВДВ» 1:0, а ЦСКА (Москва) разгромил на выезде ЖФК «Краснодар» 4:0.В турнирной таблице ЖФК «Ростов» занимает 8 место из 10 – 1 очко. 17 апреля жёлто-синие сыграют в гостях против «Рязани-ВДВ».