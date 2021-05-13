ЖФК «Ростов» уступил «Зениту»

После двух выигрышей подряд (над «Рубином» и «Чертаново») «Ростову» предстояло попытать счастье против одного из лидеров российского женского футбола. «Зенит» явно намерен навязать конкуренцию ЦСКА и «Локомотиву» и ввязаться в борьбу за медали чемпионата.В первом тайме преимущество гостей не было подавляющим. «Ростов» временами неплохо комбинировал на чужой половине поля и создавал моменты. Но ближе к концу тайма класс всё-таки стал сказываться. На 29-й минуте петербурженки заработали и реализовали штрафной удар. Екатерина Пантюхина прямым ударом открыла счёт в матче – 0:1.Во втором тайме жёлто-синие постарались навязать именитому сопернику борьбу. Подшефные Натальи Карасёвой создали несколько моментов, но не везло в их завершении. На последних минутах «Ростов» ещё и остался в меньшинстве после красной карточки Аси Туриевой. Итог – поражение ростовчанок с минимальным счётом, 0:1.В остальных матчах игрового дня в Суперлиге «Краснодар» был сильнее «Енисея» (Красноярск) 1:0, а «Рязань-ВДВ» обыграла «Чертаново» (Москва) 2:0.22 мая «Ростов» в гостях сыграет с «Краснодаром» – «южное дерби». В таблице жёлто-синие опускаются с 5 на 6 место (из 8).