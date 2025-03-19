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Жена Карпина опровергла слухи о покупке дома в Эстонии

Жена Карпина опровергла слухи о покупке дома в Эстонии

Супруга Карпина опровергла сообщения о приобретении недвижимости в Эстонии. Недавно в прессе появились сведения, что главный тренер российской сборной по футболу стал владельцем трехэтажного дома недалеко от Таллина. По информации SHOT, стоимость приобретения составила один миллион евро.

В беседе с РИА Новости жена экс-наставника ФК «Ростов» опровергла эти слухи.

- Это не соответствует действительности. Дом принадлежит нам с 2021 года, - заявила Дарья Карпина.

Стоит напомнить, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера ростовского футбольного клуба в конце февраля 2025 года. На его место был назначен испанец Джонатан Альба, ранее работавший тренером-аналитиком в команде Карпина.
Фото: соцсети
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