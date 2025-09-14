Ростовчан предупредили о массовых отключениях света на новой рабочей неделе

Фото: Дондей

Наступающая рабочая неделя в сентябре принесет жителям Ростова массовые отключения электричества. Подача электроэнергии в домах будет временно приостановлена в связи с проведением запланированных ремонтных работ на электросетях.Итак, в понедельник, 15 сентября, с 09:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: пер. Грибоедовский, 2; ул. Чувашская, 13/123, 76; ул. Нижнебульварная, 99; ул. Детская, 137-175 и 136-164; пер. Конный, 25-45 и 34-56; ул. Книжная, 125-159 и 140-170; ул. Искусственная, 18-28 и 25-45; ул. Н. Нольная, 7-15 и 32-56; 1-я Линия, 31-77 и 40-68; 3-я Линия, 35-71 и 34-60; 5-я Линия, 31-57 и 26-56; 1-я Пролетарская, 83-97 и 78-102; ул. Мясникова, 102-108; ул. Гайдара, 13-17; ул. Возрождения, 15-21 и 10-24; ул. Красногвардейская, 53-79 и 52-82; ул. Самойловская, 15-43 и 26-34; ул. К. Либнехта, 1-2, 2а.В ночи на 16 сентября и 17 сентября, в период с 22:00 до 06:00, отключения коснутся улиц Портовой, Сиверса, Республиканской, Лесопарковой, Мадояна, Ерёменко, Зорге, Стачки, Малиновского.Во вторник, 16 сентября, с 9 утра до 5 вечера отсутствие электроснабжения ожидается по адресам: ул. Таганрогская, 9-25; ул. Ташкентская, 8-60 и 9-73; ул. Тульская, 49-103 и 60-106; ул. Ставропольская, 69-121 и 72-112; ул. Тарнавского-Терлецкого, 75-95 и 82-102; пер. Владивостокский, 33-49 и 56-78; ул. Бондаренко, 16-22; ул. Владикавказская, 1-23 и 6-28; ул. Красногвардейская, 3-31 и 4-32; ул. Текучёва, 17; ул. Металлургическая, 68-110 и 55-101; ул. Физкультурная, 1-45 и 2-48; ул. Червоноармейская, 1-9 и 2-10; ул. Активная, 1-9 и 2-16; ул. Образцовая, 1-19.В среду, 17 сентября, электроснабжение будет прервано с 9 утра до 9 вечера для жителей, проживающих по адресам: пр. Кировский, 98, 106-126, 71; ул. Лермонтовская, 140-160, 199-209; ул. Филимоновская, 204-220, 241-261; ул. Тельмана, 102-128, 119-155; ул. Красноармейская, 109, 123; Красноармейская, 35, 37; ул. Семашко, 75-83, 100; ул. Тельмана, 18, 20; ул. Города Волос, 9-11; пер. Соборный, 58а; ул. Вити Черевичкина, 6-42, 13; ул. Рябышева, 11-83, 8-58; ул. Тюхряева, 29-67, 28-64; 30-я Линия, 14-32, 11-29; 32-я Линия, 24-62, 19-59; ул. Кагальницкая, 15-21, 14-30; 34-я Линия, 15-51, 26-64; 36-я Линия, 23-89, 30-92; 38-я Линия, 29-91, 18-80; ул. Ереванская, 30-38; 34-я Линия, 1-9, 2-18.