Донской врач предупредила о последствиях для организма от одной бессонной ночи

Систематический дефицит ночного отдыха способен оказывать негативное воздействие на самочувствие. Дарья Мелешко, практикующий врач из Ростовской области, рассказала изданию DonDay о вероятных последствиях даже единичного случая недостатка сна.Ограничение времени, отведенного на сон, может заметно отразиться на эмоциональном фоне, снизить иммунитет и отрицательно сказаться на эффективности выполняемой работы.Дарья Мелешко объяснила, что в течение фазы глубокого сна головной мозг восстанавливается и очищается от накопившихся токсинов, являющихся результатом обмена веществ. Специалист подчеркнула, что именно во время сна формируются новые нейронные связи, происходит обработка полученной информации и перемещение данных из кратковременной памяти в долговременную.Неполноценный сон также способен вызвать нарушение гормонального фона. Врач рекомендует отводить на сон как минимум 7-8 часов в сутки. Мелешко акцентировала внимание на том, что даже одна ночь без полноценного отдыха существенно ухудшает скорость реакции, снижает концентрацию, способность к логическому мышлению и уменьшает сопротивляемость стрессу.Постоянный недостаток сна может спровоцировать возникновение серьезных заболеваний, таких как депрессивные расстройства, состояния тревоги, болезнь Альцгеймера и другие типы деменции, сердечно-сосудистые патологии, а также сахарный диабет.При постоянном ощущении вялости и усталости в течение дня врач советует проконсультироваться с врачом. На ранних стадиях с проблемой можно попробовать справиться самостоятельно.Дарья Мелешко советует ложиться спать в одно и то же время, избегать интенсивных нагрузок перед сном, совершать недолгие прогулки на открытом воздухе и поддерживать комфортную температуру и затемнение в комнате для сна.