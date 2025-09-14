В Ростовской области пропала 14-летняя школьница

Фото: Национальный центр помощи Ростовской области

В Ростовской области развернуты поисковые мероприятия по розыску пропавшей 14-летней школьницы. Ее текущее местонахождение остается неустановленным. Уже почти сутки отсутствует информация о том, где может находиться Алина Кириченко.Примерно в десятом часу вечера 13 сентября девочка ушла из дома, расположенного в хуторе Веселом Аксайского района. После обнаружения ее отсутствия обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы и к волонтерским организациям с просьбой оказать содействие в поиске.Описание Алины: рост - приблизительно 160 сантиметров, стройное телосложение, глаза небесно-голубого цвета, волосы короткие, темно-русого оттенка.В день, когда она исчезла, на ней были надеты брюки в клетку с черно-белым узором, черная футболка с белым рисунком, на ногах - открытая светлая обувь, напоминающая шлепанцы.Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшей девочки, просят предоставить информацию по телефонам экстренной связи: 112, 102, или позвонить по номеру 8-928-158-36-12.