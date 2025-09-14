Новости
В Ростовской области уже около 10 часов тушат громадный природный пожар под Ростовом

Около десяти часов пожарные расчеты Ростовской области боролись с масштабным возгоранием на природной территории в районе Кулешовки. Видеозапись с места происшествия была предоставлена пресс-службой областного управления МЧС.

Согласно предварительной информации, возгорание камыша произошло приблизительно в полдень 14 сентября на северной границе населенного пункта. К 16:00 пожарным удалось остановить распространение огня на площади в 1500 квадратных метров.

Как сообщили в официальных источниках, к 22:04 открытое горение было полностью устранено. Следует отметить, что из-за интенсивного задымления, вызванного пожаром, движение по автодороге, соединяющей Ростов и Азов, было временно приостановлено. Действующие ограничения на движение все еще сохраняются.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
