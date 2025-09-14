Из-за жуткого пожара в Кулешовке перекрыли трассу между Ростовом и Азовом

Фото: соцсети

В районе населенного пункта Кулешовка временно приостановлено движение транспорта по автодороге между Ростовом и Азовом из-за крупного пожара. Об этом сообщили в областной службе контроля за дорожным движением.В связи с ландшафтным пожаром и сниженной видимостью проезд по трассе Ростов-на-Дону – Азов затруднен от первого до семнадцатого километров. Из-за сильного задымления на указанном участке дороги существенно возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.Маршрут движения изменен и направлен по прежней дороге, проходящей через хутор Кулешовку. Водителям, находящимся в Ростовской области, рекомендовано заранее продумать объездные пути.