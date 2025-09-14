Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Из-за жуткого пожара в Кулешовке перекрыли трассу между Ростовом и Азовом

Из-за жуткого пожара в Кулешовке перекрыли трассу между Ростовом и Азовом

В районе населенного пункта Кулешовка временно приостановлено движение транспорта по автодороге между Ростовом и Азовом из-за крупного пожара. Об этом сообщили в областной службе контроля за дорожным движением.

В связи с ландшафтным пожаром и сниженной видимостью проезд по трассе Ростов-на-Дону – Азов затруднен от первого до семнадцатого километров. Из-за сильного задымления на указанном участке дороги существенно возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.

Маршрут движения изменен и направлен по прежней дороге, проходящей через хутор Кулешовку. Водителям, находящимся в Ростовской области, рекомендовано заранее продумать объездные пути.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.