В Ростовской области судостроительной компании удалось избежать выплаты за вред природе

В Ростовской области судостроительной компании удалось избежать выплаты компенсации за экологический ущерб, который, по мнению Росприроднадзора, превышал 10 тысяч рублей. Информация об этом зафиксирована в материалах областного арбитражного суда.Предметом судебного рассмотрения стала деятельность судостроительно-ремонтной компании «ФЛОТСЕРВИС-ЮГ» в 2023 году. Надзорное ведомство утверждало, что предприятие нанесло вред окружающей среде, однако детали ущерба не разглашаются.В связи с этим региональное управление Росприроднадзора подало иск в суд. Однако в августе ведомство приняло решение отозвать свои исковые требования. В результате арбитражный суд закрыл делопроизводство по данному иску.