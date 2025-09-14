Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области судостроительной компании удалось избежать выплаты за вред природе

В Ростовской области судостроительной компании удалось избежать выплаты за вред природе

В Ростовской области судостроительной компании удалось избежать выплаты компенсации за экологический ущерб, который, по мнению Росприроднадзора, превышал 10 тысяч рублей. Информация об этом зафиксирована в материалах областного арбитражного суда.

Предметом судебного рассмотрения стала деятельность судостроительно-ремонтной компании «ФЛОТСЕРВИС-ЮГ» в 2023 году. Надзорное ведомство утверждало, что предприятие нанесло вред окружающей среде, однако детали ущерба не разглашаются.

В связи с этим региональное управление Росприроднадзора подало иск в суд. Однако в августе ведомство приняло решение отозвать свои исковые требования. В результате арбитражный суд закрыл делопроизводство по данному иску.
Фото: Южный окружной военный суд
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.