В жутком пожаре в Ростовской области погиб 58-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области в пожаре погиб 58-летний мужчина. Трагическое происшествия случилось утром 14 сентября в городе Шахты.Возгорание началось на территории частного дома на улице Маяковского, где пламя охватило гараж и хозяйственную постройку. Запах дыма привлек внимание живущих по соседству, выбежав на улицу, они увидели масштабное задымление и вызвали экстренные службы. К моменту приезда пожарных огонь распространился на сорок квадратных метров.Во время проведения работ по ликвидации пожара сотрудники обнаружили тело погибшего мужчины 58 лет.