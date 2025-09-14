Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В жутком пожаре в Ростовской области погиб 58-летний мужчина

В жутком пожаре в Ростовской области погиб 58-летний мужчина

В Ростовской области в пожаре погиб 58-летний мужчина. Трагическое происшествия случилось утром 14 сентября в городе Шахты.

Возгорание началось на территории частного дома на улице Маяковского, где пламя охватило гараж и хозяйственную постройку. Запах дыма привлек внимание живущих по соседству, выбежав на улицу, они увидели масштабное задымление и вызвали экстренные службы. К моменту приезда пожарных огонь распространился на сорок квадратных метров.

Во время проведения работ по ликвидации пожара сотрудники обнаружили тело погибшего мужчины 58 лет.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.