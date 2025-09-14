Несколько ДТП из-за сильного пожара в Кулешовке сковали движение на трассе
Сильный пожар вызвал серию ДТП на дороге под Ростовом-на-Дону. Днем 14 сентября в окрестностях Кулешовки вспыхнул громадный ландшафтный пожар.
По словам очевидцев, неподалеку от поселка Кулешовка, находящегося в Азовском районе, произошло несколько автомобильных столкновений.
По предварительным данным, плотный дым, возникший из-за крупного возгорания, серьезно ограничил видимость, что, возможно, стало причиной аварий.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке трассы образовалась пробка протяженностью более трех километров в обе стороны.
Водителям рекомендуется искать альтернативные маршруты, чтобы избежать скопления транспорта.