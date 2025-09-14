В Ростове в ДТП с внедорожником на Портовой пострадал 27- летний мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону, на улице Портовой, в ночном дорожном инциденте с участием мотоцикла и внедорожника, получил ранения 27-летний байкер. Происшествие случилось в тёмное время суток 13 сентября возле дома под номером 386.Согласно предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля "Hyundai Solaris", совершая манёвр поворота налево, допустил столкновение с мотоциклом.Как сообщили в дорожной полиции Ростовской области, в результате данного столкновения пострадал 27-летний водитель мотоцикла. Получивший повреждения мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.