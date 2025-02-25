Супруга Валерия Карпина опровергла слухи возможном переезде тренера в Эстонию

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Супруга Валерия Карпина опровергла информацию о его возможном переезде в Эстонию. Дарья Карпина сообщила РИА Новости, что данные слухи не соответствуют действительности.Ранее в социальных сетях появились предположения о том, что причиной ухода Карпина из ФК "Ростов" является его намерение вернуться на родину, в Эстонию, и посвятить себя семье. Однако, жена тренера опровергла эти домыслы, заявив, что информация о возможном переезде за границу не является правдой.Напомним, что Валерий Карпин официально оставил должность главного тренера "Ростова". Пресс-служба клуба сообщила об этом 25 февраля. На его место был назначен Хонатан Альба, специалист из Испании, ранее работавший тренером-аналитиком в команде Карпина.