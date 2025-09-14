На обустройство дорог в Ростовской области власти выделят 800 млн рублей

Фото: Нейросеть

Для улучшения дорожной инфраструктуры Ростовской области правительство выделит 800 миллионов рублей. Информация о проведении торгов размещена на сайте госзакупок.Заказчиком работ выступает областной Минтранс. В соответствии с условиями контракта все работы должны быть завершены к сентябрю следующего года. Финансирование проекта полностью обеспечивается из регионального бюджета, на что выделено 800 млн рублей.Победившей в конкурсе компании предстоит заняться ремонтом и нанесением разметки на дорогах, соединяющих населенные пункты внутри области, а также на трассах между муниципалитетами.