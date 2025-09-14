В Ростове в аварии пострадал 28-летний водитель скутера

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону в аварии травмы получил 28-летний управляющий скутером. Информация об этом поступила из областного отдела ГИБДД.По предварительным данным, дорожный инцидент случился днем 14 сентября вблизи здания под номером 220. Обстоятельства аварии указывают на то, что 48-летний водитель "Лады Гранты", перемещаясь по прилегающей к дому зоне, не уступил дорогу скутеру при пересечении перекрестка.Итогом столкновения между транспортными средствами стало ранение 28-летнего человека, управлявшего скутером "Ямаха".