Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Валерий Карпин купил в Эстонии коттедж за один миллион евро

Валерий Карпин купил в Эстонии коттедж за один миллион евро

Главный тренер сборной России по футболу приобрел в Эстонии особняк за один миллион евро. По данным SHOT, Валерий Карпин обзавелся трехэтажным домом в Эстонии и перевез туда свою семью.

Этот коттедж площадью 567 квадратных метров находится в живописной деревне Принги, неподалеку от Таллина, популярной среди путешественников.

В доме Карпина есть все удобства для комфортной жизни: тренажерный зал, бассейн, сауна, несколько спален, два больших зала и другие комнаты. Покупка этого дома обошлась в 900 тысяч евро.

Важно отметить, что бывший тренер ФК «Ростов», его жена Дарья и их дети имеют эстонское гражданство. До этого семья жила в Нарве.

Несмотря на переезд, Валерий Карпин продолжает тренировать сборную России по футболу.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.