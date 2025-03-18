Валерий Карпин купил в Эстонии коттедж за один миллион евро

Фото: ФК Ростов

Главный тренер сборной России по футболу приобрел в Эстонии особняк за один миллион евро. По данным SHOT, Валерий Карпин обзавелся трехэтажным домом в Эстонии и перевез туда свою семью.Этот коттедж площадью 567 квадратных метров находится в живописной деревне Принги, неподалеку от Таллина, популярной среди путешественников.В доме Карпина есть все удобства для комфортной жизни: тренажерный зал, бассейн, сауна, несколько спален, два больших зала и другие комнаты. Покупка этого дома обошлась в 900 тысяч евро.Важно отметить, что бывший тренер ФК «Ростов», его жена Дарья и их дети имеют эстонское гражданство. До этого семья жила в Нарве.Несмотря на переезд, Валерий Карпин продолжает тренировать сборную России по футболу.