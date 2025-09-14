Новости
На две недели без горячей воды останутся ростовчане на Таганрогской

В связи с проведением плановых работ по обслуживанию теплосетей, городское управление жилищно-коммунального хозяйства сообщает о временном прекращении подачи горячей воды для обитателей домов на Таганрогской улице.

Начиная с 15 сентября, жильцы домов с номерами 116-120 по этой улице будут временно лишены возможности пользоваться горячим водоснабжением. Данные меры связаны с необходимостью проведения профилактики оборудования.

Возобновление подачи горячей воды ожидается к 30 сентября, когда завершатся все необходимые ремонтные работы.
Фото: Дондей
