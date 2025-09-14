Баня сгорела практически дотла из-за сильного природного пожара на окраине Кулешовки

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Около Кулешовки бушует крупный пожар, где на границе поселения огнем до основания разрушена баня. По данным регионального отделения МЧС, пожарные бригады смогли локализовать возгорание на участке 15 соток.Сегодня, 14 сентября, примерно в полдень к северу от Кулешовки загорелись камыши. Огонь моментально распространился, охватывая все большую площадь. Из-за сильного задымления временно ограничили движение по трассе, соединяющей Ростов и Азов.Под влиянием шквалистого ветра пламя подступило к жилым постройкам. Как следствие – на Береговой улице баня полностью выгорела. Но благодаря быстрой реакции пожарных удалось предотвратить переход огня на соседние здания.Сейчас на месте происшествия работают четыре десятка огнеборцев, привлечено 15 единиц спецтехники.