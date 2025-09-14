Фото: Дон 24

Кандидат в губернаторы Дона от «Пенсионеров России» пришёл на избирательный участок с внуками. В регионе идёт третий день выборов. Кандидат в губернаторы Ростовской области от партии «Пенсионеры России – за социальную справедливость» Юрий Климченко проголосовал на участке в Таганроге.-Я голосовал за справедливость для всех. Чтобы старшее поколение чувствовало внимание и заботу, а молодёжь оставалась жить и работать в нашем родном регионе, уверенно строила планы. Призываю всех не оставаться в стороне. Ведь голос каждого определяет наше общее будущее, – сказал Юрий Климченко.В Таганроге, в школе №22, где когда-то учился Юрий Климченко, проголосовал его 18-летний внук, Андрей. Это были первые выборы в жизни юноши. Андрей поделился, что его дедушка всегда служил для него образцом сознательности, никогда не игнорируя избирательный процесс. Он вспоминает, как дед подчеркивал важность этой гражданской обязанности.-Для меня, с самого детства, дед был ориентиром, он всегда считал участие в выборах большой ответственностью. Именно поэтому я сегодня здесь, на избирательном участке. Голосование – это проявление зрелой гражданской позиции», – отметил Андрей.С 12 по 14 сентября в Ростовской области проходит избирательная кампания. Граждане региона выбирают нового губернатора, а также принимают участие в довыборах депутата областного законодательного собрания по Орловскому одномандатному округу № 13 и голосуют за депутатов местных советов. Контроль за соблюдением законности на избирательных участках осуществляют свыше 13 тысяч наблюдателей.По данным областной избирательной комиссии, к полудню явка избирателей превысила 48,56 % от общего числа зарегистрированных жителей Донского края.