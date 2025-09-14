Новости
ФК «Ростов» обыграл армейцев в 8 туре РПЛ со счетом 1:0

Армейцы уступили "Ростову" в сегодняшнем матче со счётом 0:1. Игра, прошедшая 14 сентября на "Ростов Арене", завершилась победой команды-хозяйки.

Решающим моментом напряженной встречи стал гол Константина Кучаева, забитый на 7-й минуте после ошибки голкипера ЦСКА, Игоря Акинфеева. Первый отрезок игры закончился с минимальным перевесом в пользу ростовчан.

Во втором тайме Даниил Шанталий на 75-й минуте мог удвоить преимущество, однако Акинфеев отразил его удар с пенальти, отбив мяч ногами.

"Ростов", заработав восемь очков, переместился на 11-е место. 21 сентября "Ростову" предстоит выездная игра против "Балтики".
Фото: скриншот
