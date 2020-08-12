Защитник ФК «Ростов» почти год будет играть в составе «Волгаря»

В составе астраханского клуба «Волгарь» продолжит сезон РПЛ игрок из «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».Почти на целый год под аренду астраханской команды перейдет фланговый защитник Данила Ведерников. Сообщается, что при этом возможности выкупить игрока у «Волгаря» не будет.Примечательно, что футболист является уроженцем Астрахани. Свою футбольную карьеру Ведерников начал в Академии футбольного клуба «Краснодар». В основной состав он попал только в 2017 году, но особого успеха не добился. В августе 2019 года спортсмен перешел в ФК «Ростов». На самом поле Данила появлялся крайне редко.