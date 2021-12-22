Вторая команда «Пересвета-ЮФУ» дважды проиграла «Надежде-2»

Фото: Баскетбольный клуб "Пересвет-ЮФУ"

Очередным оппонентом ростовчанок в первенстве России среди клубов Суперлиги-2 стал "дубль" оренбургской "Надежды". В обеих встречах подопечные Ольги Орловой проиграли.Первый матч начинался неплохо. В первой четверти "пурпурные" были ничуть не хуже - 15:15. Далее "Надежда-2" стала отрываться в счёте. Во второй и третьей частях игры гости привезли ростовчанкам 8 очков отрыва. В заключительной десятиминутке "Пересвет-ЮФУ-2" не смог выправить ситуацию. Итог - поражение, 49:58. Лидером команды была Мария Полякова - 15 очков и 7 подборов. У оренбурженок Татьяна Казаков набила 20 баллов.Повторный матч прошёл в абсолютно равной борьбе. "Пантеры" весь матч были позади, но отрыв не был критичным. В драматичной концовке ростовская команда так и не смогла вырвать победу. В результате южанки терпят второе поражение - 76:80. Мария Полякова набрала 15 очков. Александра Кирина - 14, Ольга Петрова - 13. У "Надежды-2" самой ценной стала Карина Переменина - 34 очка.15 и 16 января "Пересвет-ЮФУ-2" сыграет дома против пермской "Пармы-КОР".В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги-2 ростовчанки на 4-м месте из 8.