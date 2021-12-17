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«Пересвет-ЮФУ-2» дважды уступил оппоненту из Пензы

«Пересвет-ЮФУ-2» дважды уступил оппоненту из Пензы

Второй состав ростовского «Пересвета-ЮФУ» провёл очередную пару игр чемпионата страны среди команд Суперлиги-2.

Первая игра прошла в острой борьбе. По ходу встречи подопечные Ольги Орловой, казалось, были лучше, однако в концовке обидно растеряли преимущество и проиграли матч с минимальным перевесом – 72:74. Самыми результативными игроками вечера стали Ольга Петрова (19 баллов), Лилия Гришина (11) и Александр Шевченко (11). Среди пензенок больше других набрала Ольга Сизякова – 25 очков.

Второй матч прошёл с преимуществом команды гостей. Уже в первой десятиминутке «ласточки» вырвались на 14 очков и до самого конца встречи не дали ростовчанкам приблизиться. Итог – поражение «Пересвета-ЮФУ-2» - 74:87. У дончанок лучше других атаковали Мария Полякова (20), Ольга Петрова (18) и Мария Похмельнова (7). У гостей самой результативной была Мария Крыжановская – 22 очка.

Очередные игры чемпионата для ростовской команды пройдут 22 и 23 декабря дома. Соперник – «Надежда-2» (Оренбург).
Фото: Баскетбольшый клуб "ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ"
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