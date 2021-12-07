Баскетболистки «Пересвета-ЮФУ-2» взяли две победы в Пермском крае – 88:60 и 96:87

Фото: «Пересвет-ЮФУ-2» .

Вторая команда «Пересвета-ЮФУ» играет в чемпионате России среди клубов Суперлиги-2. В Перми удалось дважды выиграть.Первая встреча прошла с большим преимуществом «пантер». Ростовчанки выиграли первую и вторую четверти, а в третьем отрезке матча отрыв и вовсе перевалил за 20 очков (29:12 только в третьей четверти). В концовке перевес стабилизировался. В итоге «Пересвет-ЮФУ-2» побеждает 88:60. Больше всех набрали Мария Поляков (16), Ольга Петрова (14) и Валерия Михайлова (13).Вторая встреча была труднее – пермячки явно горели желанием взять реванш. В первой части вечера пурпурные вновь вышли вперед, но затем «Парма-КОР» выиграла четверть 33:18 и унесла на перерыв преимущество в десять очков. Вторая половина матча, однако, прошла вновь с преимуществом ростовчанок. Итог – непростая, но закономерная победа дончанок 96:87. Больше всех набрали Екатерина Воронина и Элеонора Олейникова – 28 и 20 очков, соответственно.Очередную пару игр чемпионата России среди команд Суперлиги-2 ростовчанки проведут дома 18-19 декабря, когда соперником будет «Юность» из Пензы.