В департаменте потребительского рынка рассказали, почему закрываются рестораны в Ростове

В Ростове-на-Дону и других городах по всей России закрываются рестораны и кафе. К примеру, в 2025 году в донской столице закрылось более 200 заведений общественного питания. По какой причине это происходит, рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас, а также президент ассоциации сообщества «Донские шефы» Сергей Насхулиян.Каждый год в донской столице наблюдаются проблемы в сфере общественного питания. С начала 2026-го ушли всеми любимый ресторан «Беллучи», Le Cornet, кофейни Setter`s и другие. Тогда в качестве основных причин называли рост налоговой нагрузки и изменение потребительского рынка.По данным на 1 января 2026 года в Ростовской области насчитывается 6 700 объектов общественного питания, в этой области трудятся больше 38 тысяч граждан. В качестве основных причин для закрытия заведений назвали налоги, услуги, «мусорную реформу», требования к обороту алкоголя и сервис. Рестораторы просто не справляются с нагрузкой и принимают решение закрыть заведения.- Тот, кто хочет работать, ищет возможности роста. Прежде чем открыть свое дело, нужно учесть все риски. Необходимо знать тренды и запросы потребителя. Есть франшизы, которые получили большой успех. Пока видим небольшой рост – заведений прибавилось по сравнению с 2025 годом, - рассказала Ирина Гелас.