Из-за короткого замыкания в Волгодонске сгорел холодильник

В подвале частного дома Волгодонска сгорел холодильник из-за короткого замыкания. ЧП произошел днем 21 мая на бульваре Сиреневый.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, причиной пожара стала неисправность бытового холодильника.

Хозяева дома, находившиеся внутри, смогли своевременно обнаружить задымление, исходящее из подвального помещения, и оперативно вызвать экстренные службы.

К моменту прибытия пожарных расчетов, очаг возгорания успел распространиться на площади в три квадратных метра. На месте происшествия работали 11 огнеборцев, в распоряжении которых находилось две автоцистерны.


Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
