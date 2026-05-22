Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В лесах Дона продлили ограничения на пребывание

В лесах Дона продлили ограничения на пребывание
В лесах Дона продлили ограничения на пребывание. По данным регионального правительства, меры рассчитаны до 11 июня. В случае необходимости их могут продлить.

Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований.

За территориями лесов организован мониторинг пожарной опасности. За наиболее крупными лесными массивами следит система видеонаблюдения, состоящая из 86 камер.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика