В лесах Дона продлили ограничения на пребывание. По данным регионального правительства, меры рассчитаны до 11 июня. В случае необходимости их могут продлить.Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований.За территориями лесов организован мониторинг пожарной опасности. За наиболее крупными лесными массивами следит система видеонаблюдения, состоящая из 86 камер.