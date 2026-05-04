Опрос ВТБ: половина южан ежемесячно проводят ревизию своих подписок

Результаты опроса ВТБ показали, что почти половина южан подключили от одной до трех подписок, каждый пятый – от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за ними и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. 55% жителей ЮФО проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти – раз в полгода.Около трети респондентов сообщили, что сталкивались с расходами на неактивные подписки в пределах 500 рублей. Еще 24% оценили такие траты в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей. Внимательно к своим подпискам относятся 32% южан, которые отметили, что не допускают списаний за ненужные сервисы.46% опрошенных отмечают, что в текущих подписках им не хватает ощутимой экономии, 43% – возможностей получения кешбэка, а 28% – единой подписки, объединяющей различные сервисы.Среди наиболее востребованных подписок южане отметили банковские сервисы с кешбэком и бонусами (34%), онлайн-кинотеатры (31%), музыкальные сервисы и подкасты (14%), а также подписки на такси и доставку еды (16%).Если бы подписка давала прибавку к проценту на остаток по счету или вкладу, то более 70% жителей ЮФО согласились бы хранить деньги в этом банке.* Опрос проведен в марте 2026 года среди 1 500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.