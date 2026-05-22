В Ростове с закрытых рынков на Темернике уехали все торговцы. По данным редакции Donday, торговые точки «Белый Темер» и «Первый Темер» покинули все, кто ранее там работал.Источник, на который ссылается СМИ, уточнил, что почти тысяча людей остались без работы. Часть продавцов перешла на другие рынки. Другие попросту остались без стабильного заработка.Напомним, что рынки были закрыты по решению Первомайского суда еще в конце января. Как рассказал владелец торговых точек Шамиль Карабашев, причиной стала нехватка необходимых документов по СанПиНу. Но, несмотря на то, что бизнесмен донес документы, суд отказал в досрочном открытии рынков. Как уточнили в суде, возобновить деятельность торговые точки могут в том случае, если владелец исправит заявленные нарушения.Но, как оказалось, выполнить необходимые требования оказывается невозможным. В этом случае надежды, что рынки смогут открыться, остается совсем мало.