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«Пересвет-ЮФУ» разгромил «Юность»

«Пересвет-ЮФУ» разгромил «Юность»
По традиции в начале сезона клубы всех трёх лиг играют в Кубке России, втором по значимости турнире. На групповом этапе «Пересвет-ЮФУ» провёл второй матч и одержал ещё одну победу. Соперником была пензенская «Юность», команда из лиги, на две ступени ниже Премьер-Лиги, куда перешёл ростовский клуб. При таком раскладе интриги практически не было.

В первые минуты «пантеры» добились ощутимого перевеса, а к концу четверти отрыв составлял уже 15 очков – 13:28. Во второй десятиминутке ростовчанки продолжили куражиться – 54:24 после первой половины встречи. Третья часть матча лучше получилась у пензенок, но в концовке вновь южанки были сильнее. Итог – лёгкая победа подопечных Дмитрия Федосеева, 90:61.

По личным показателям хорошо смотрелись Екатерина Гунченко (14 баллов и 6 подборов) и Юлия Грабовская (12 + 9). У «Юности» лучше других сыграла Ольга Сизякова – 15 очков.

Следующий матч «Пересвет-ЮФУ» сыграет 17 сентября против «Надежды» (Оренбург) – победитель займёт первое место в группе «Г».
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