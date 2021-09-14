«Пересвет-ЮФУ» разгромил «Юность»

По традиции в начале сезона клубы всех трёх лиг играют в Кубке России, втором по значимости турнире. На групповом этапе «Пересвет-ЮФУ» провёл второй матч и одержал ещё одну победу. Соперником была пензенская «Юность», команда из лиги, на две ступени ниже Премьер-Лиги, куда перешёл ростовский клуб. При таком раскладе интриги практически не было.В первые минуты «пантеры» добились ощутимого перевеса, а к концу четверти отрыв составлял уже 15 очков – 13:28. Во второй десятиминутке ростовчанки продолжили куражиться – 54:24 после первой половины встречи. Третья часть матча лучше получилась у пензенок, но в концовке вновь южанки были сильнее. Итог – лёгкая победа подопечных Дмитрия Федосеева, 90:61.По личным показателям хорошо смотрелись Екатерина Гунченко (14 баллов и 6 подборов) и Юлия Грабовская (12 + 9). У «Юности» лучше других сыграла Ольга Сизякова – 15 очков.Следующий матч «Пересвет-ЮФУ» сыграет 17 сентября против «Надежды» (Оренбург) – победитель займёт первое место в группе «Г».