В Ростове вновь закроют железнодорожный переезд на Мечникова для ремонта путей
В Ростове-на-Дону на следующей неделе снова перекроют переезд на Мечникова. В СКЖД уточнили, что переезд закроют из-за ремонта путей.
Движение будет полностью остановлено на 1221 километре железной дороги.
Дата: 25 мая.
Время: с 08:00 до 16:00.
Для автомобилистов эта новость стала неприятным сюрпризом. Переезд закрывали для проведения ремонтных работ всего четыре дня назад. Переезд на Мечникова является ключевой артерией, где пересекаются улицы Курская, Локомотивная и Курганная. За переездом располагается крупная жилая зона, включающая жилые комплексы (ЖК), а также садовые (СНТ) и дачные (ДНТ) товарищества.
Из-за необходимости объезда водители сталкиваются с серьезными трудностями. Единственный доступный маршрут, по словам автомобилистов, формирует «адский круг» по улице Нансена.
В часы пик такой объезд, вероятнее всего, приведет к образованию многокилометровых пробок в этом районе донской столицы.