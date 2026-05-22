В Ростове вновь закроют железнодорожный переезд на Мечникова для ремонта путей

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону на следующей неделе снова перекроют переезд на Мечникова. В СКЖД уточнили, что переезд закроют из-за ремонта путей.Движение будет полностью остановлено на 1221 километре железной дороги.Дата: 25 мая.Время: с 08:00 до 16:00.Для автомобилистов эта новость стала неприятным сюрпризом. Переезд закрывали для проведения ремонтных работ всего четыре дня назад. Переезд на Мечникова является ключевой артерией, где пересекаются улицы Курская, Локомотивная и Курганная. За переездом располагается крупная жилая зона, включающая жилые комплексы (ЖК), а также садовые (СНТ) и дачные (ДНТ) товарищества.Из-за необходимости объезда водители сталкиваются с серьезными трудностями. Единственный доступный маршрут, по словам автомобилистов, формирует «адский круг» по улице Нансена.В часы пик такой объезд, вероятнее всего, приведет к образованию многокилометровых пробок в этом районе донской столицы.