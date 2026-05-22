С 10 июня через Ростовскую область пустят новый автобусный рейс из ДНР в Анапу

С 10 июня этого года откроется новое автобусное сообщение, которое позволит жителям Донецкой Народной Республики совершать поездки на популярные курорты Краснодарского края. Новый маршрут свяжет Горловку с Анапой, пролегая через территорию Ростовской области.

Как сообщили в Министерстве транспорта ДНР, автобусы будут курсировать по установленному графику в определенные дни месяца. Маршрут выглядит так: Горловка АС — Геленджик (АВ) — Ростов-на-Дону (АВ) — Анапа (АВ) — Кабардинка (КП).

Отправление из Мариуполя запланировано на 8:00, из Енакиево — на 18:30, а из Тореза — на 20:15. Таким образом, жители ДНР получат удобную возможность добраться до российских черноморских курортов, воспользовавшись новым рейсом.
Фото: Donday
