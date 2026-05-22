Пожары после атаки БПЛА на Ростовскую область затронули больше тысячи квадратов площади
Пожары после воздушной атаки в ночь на 21 мая затронули леса Ростовской области на площади около 1 100 квадратных метров. Информацию предоставили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
Напомним, осколки дронов упали в Шолоховском районе. Как сообщал Юрий Слюсарь, огонь охватил два участка в Вешенском участковом лесничестве. Тушить деревья выезжали 22 специалиста МЧС, использовали 11 единиц техники.
Той ночью силы противовоздушной обороны работали в пяти районах. Сбили около трех десятков дронов.