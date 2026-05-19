В Суворовском районе состоялся юбилейный фестиваль северной ходьбы

Фото: ВКБ-Новостройки.

В прошлое воскресенье в Суворовском – самом спортивном районе донской столицы – состоялся 5-й по счету фестиваль северной ходьбы «Нордик-Дон».В мероприятии приняли участие спортсмены не только из Ростова, но и из Таганрога, Усть-Донецка, Каменска-Шахтинского, Азова, Батайска, Чалтыря и села Крым, Красного Сулина, Камышевахи, Ленинакана, что говорит о том, что данный вид спорта на Дону не просто развивается, а с каждым днём набирает популярность.Северная, или, как её ещё называют, скандинавская, ходьба стала завоевывать сердца жителей Ростовской области в 2018 году, когда были проведены первые любительские соревнования. В следующем 2019 году северной ходьбе был присвоен статус официальной спортивной дисциплины в виде спорта “спортивный туризм”, но до официальных соревнований было ещё далеко. Важной точкой отсчета в развитии и популяризации северной ходьбы на донской земле стал фестиваль «Нордик-Дон». Впервые он прошёл в 2021 году в Суворовском жилом районе при поддержке застройщика района «ВКБ-Новостройки». Застройщик также позаботился и о создании спортивной инфраструктуры района. В парке 70-летия Победы была построена специальная пешая трасса для северной ходьбы и велобеговая трасса «Горный манеж» для тех, кто хочет попробовать, «как в горах».По словам президента Донской федерации северной ходьбы Алины Браташ, в развитии данного вида спорта важную роль сыграли федеральные проекты Добровольного физкультурного союза. Она отметила, что данные проекты были направлены на вовлечение большего числа людей в занятия спортом. Инструкторы посещали города региона, проводили мастер-классы, знакомили людей с техникой и особенностями северной ходьбы, а уже с 2023 года в Ростовской области проходят официальные соревнования. Количество поклонников северной ходьбы росло, соревнования проводились всё чаще, мастерство спортсменов повышалось, что позволило провести в 2025 году первый чемпионат Ростовской области и сформировать свою сборную.Президент федерации считает, что северная ходьба подходит для всех возрастов, так как в ней имеются три равнозначных направления: реабилитация, фитнес и непосредственно спорт. Данные направления делятся между собой регулировкой нагрузок и балансом тренировочного процесса. В реабилитации упор делается на разминку и суставную гимнастику, фитнес предполагает хорошую нагрузку при самой ходьбе при увеличении дистанции. Спорт же – это выкладка на максимум, как в скорости, так и в технике, под соусом азарта состязаний.Виктор, 57-летний участник соревнований, приехавший из Таганрога, считает, что максимальную пользу северная ходьба принесет при занятиях с инструктором. Он занимается этим видом спорта уже второй год и регулярно посещает открытые уроки, которые ежемесячно проходят в Суворовском для всех желающих. На соревнованиях он выбрал дистанцию в два километра, чтобы почувствовать уникальный рельеф парка 70-летия Победы с его подъемами, спусками и простором.Сегодня клубы северной ходьбы есть почти в каждом районе донской столицы, но основной базой данного вида спорта остается Суворовский жилой район.38-летний ростовчанин Виктор занимается бегом и плаванием, но решил попробовать новую для себя физическую активность. Он подчеркнул, что техника здесь решает всё. Именно она позволяет включить в работу руки и мышцы спины. Однако новые нейронные связи, по его мнению, лучше создавать под руководством опытного инструктора.В рамках фестиваля состоялись общий старт на две дистанции – 500 метров и 2 километра – и соревнования по технике северной ходьбы (нордик-скиллс), которые проходили в нескольких возрастных категориях. Впервые в Ростовской области был представлен парный скиллс, где участники в парах синхронно показывают высший пилотаж в технике.Участники получили стартовые пакеты от застройщика “ВКБ-Новостройки” и партнеров фестиваля, медали финишеров и грамоты участников, а победители нордик-скиллса и розыгрыша – памятные призы и награды. Посмотреть фото- и видеоматериалы, ознакомиться с расписанием ежемесячных открытых уроков и другой информацией можно на странице Донской федерации спортивной ходьбы в соцсети “ВКонтакте”.